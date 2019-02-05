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В Киеве жестоко избили участника Нацотбора на Евровидение

В Киеве жестоко избили участника Нацотбора на Евровидение
09:14 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: Фотографию с гематомами на лице певец опубликовал в своем Instagram.

Певец рассказал, что к нему подошли и ударили в лицо.

С 9 февраля в прямых эфирах Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов будут оценивать выступления участников на Нацотоборе и вместе со зрителями выбирать песню, которая представит Украину на Евровидении. Однако, радостные новости омрачило недавнее событие. Дело в том, что участника Национального отбора на песенный конкурс KHAYAT жестоко избили в киевском метро.

"Хейтеры, я люблю вас", – подписал певец свой снимок.

Стало известно уточняет, что артист после интервью ехал на акустический концерт вместе со своим другом. В вагоне метро к ним подошли несколько парней.

KAZKA после презентации новой песни столкнулась из критикой в сети (Видео)

"Один из них говорит: "Это ты из телека?" Я привык к тому, что люди узнают меня, я всегда протягиваю руку, чтобы поздороваться. А тут вместо того, чтобы поздороваться, человек бьет тебя в лицо! Они были похожи на тех, кто недавно вышел из мест лишения свободы", – прокомментировал исполнитель.

По словам певца, никто из пассажиров не пытался им помочь. Также отмечается, что певец чувствует себя хорошо, намного же больше пострадал его друг. По словам артиста, его товарища пинали ногами в лицо.

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Все по теме:

Евровидение, Национальный отбор, Нацотбор, Евровидение 2019, KHAYAT.
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