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Очень стильно: Мелания Трамп надела все вещи одного цвета

Очень стильно: Мелания Трамп надела все вещи одного цвета
11:29 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса: Для возвращения в столицу Мелания Трамп надела синий total-look.

Первая леди Америки снова продемонстрировала безупречный вкус.

Дональд и Мелания Трамп, которые на выходные отправлялись из холодного зимнего Вашингтона в теплую Флориду, где у них есть уютное поместье, вернулись домой. Как сообщается, семья президента США вместе с 12-летним сыном в Палм-Бич не только отдыхала, но и посетила одно из самых ярких и ожидаемых в Америке событий – Super Bowl – Суперкубок Национальной футбольной лиги.

Образ дня: Мелания Трамп в бежевом пальто oversize и с красной сумкой

На ней были темно-синие узкие джинсы, свитер, наброшенное сверху телое пальто и даже туфли-лодочки на высоком каблуке. Дополнили стильный образ первой леди США едва завитые локоны и ее любимые смоки-айз.

А вот сам Дональд Трамп, кажется, даже чемодан с собой не брал. Поскольку вернулся он из поездки в очень похожей одежде, в которой и улетал – даже галстук был тем самым.

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Америка, Дональд Трамп, Мелания Трамп, Первая леди Америки.
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