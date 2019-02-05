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"Я не гей": в сети "всплило" видео допроса Джексона по делу о педофилии (Видео)

&quot;Я не гей&quot;: в сети &quot;всплило&quot; видео допроса Джексона по делу о педофилии (Видео)
17:28 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: Видео допроса было снято в 1996 году года в нью-йоркском отеле Four Seasons.

В сети было опубликовано видео допроса легендарного короля поп-музыки Майкла Джексона по делу о педофилии. Видео было выпущено в качестве фрагмента скандального документального фильма о Майкле "Покидая Неверленд", который представили на кинофестивале "Сандэнс". Видео допроса было снято в 1996 году года в нью-йоркском отеле Four Seasons.

На видео у Майкла интересовались, состоял ли он в сексуальных "отношениях" с несовершеннолетними Джорданом Чендлером, Бреттом Барнсом и звездой фильма "Один дома" Маколеем Калкиным. Известно, что в конце 90-х дети часто гостили у Джексона на ранчо "Неверленд".

Кроме этого, во время допроса Джексон признался, что вокруг него всего ходило много слухов, в том числе, что он отбеливал кожу. Перечисляя слухи о себе, Майкл также произнес фразу "Я не гей".

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"Иисус говорил, что надо любить детей и быть как они. Такими же чистыми, невинными и честными. Он всегда окружал себя детьми. Меня воспитывали точно так же, поэтому я всю жизнь стараюсь быть похожим на него", – объяснил Майкл в видео.

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Майкл Джексон, Педофилия, Певец, Поп-икона, Скандал с Майклом Джексоном.
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