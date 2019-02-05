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Неделя психического здоровья: Кейт Миддлтон пообщалась с детьми и учителями

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Неделя психического здоровья: Кейт Миддлтон пообщалась с детьми и учителями
18:51 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: Для выхода Миддлтон надела прямого покроя платье яркого зеленого цвета от английского бренда Eponine.

В Великобритании началась Неделя психического здоровья детей. Поэтому герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон отправилась с визитом в две лондонские школы: Lavendery Primary School и Alperton Community School.

В этом году в Великобритании главной темой психического здоровья детей станет "Здоровье: внутри и снаружи" – связь ментального и физического самочувствия. В первой школе Lavendery Primary School жена принца Уильяма пообщалась с детьми и преподавателями.

Для выхода Миддлтон надела прямого покроя платье яркого зеленого цвета от английского бренда Eponine. Свой образ она дополнила черными колготами и ботильонами на шнуровке в тон от L. K. Bennett, а в руках держала маленький клатч.

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Все по теме:

Кейт Миддлтон, Герцогиня Кембриджская, Lavendery Primary School, Alperton Community School, Неделя психического здоровья детей.
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