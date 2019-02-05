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Романтическое платье грузинского бренда: королева Иордании покорила новым образом

Романтическое платье грузинского бренда: королева Иордании покорила новым образом
20:03 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: queenrania

Новости шоу бизнеса: Новые снимки публичного выхода Рания опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Королева Иордании Рания, сопровождающая своего супруга, монарха Абдаллу II в международных турах, прилетела в Тунис и в очередной раз ошеломила общественность стильным нарядом.

Новые снимки публичного выхода Рания опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Накануне королевская чета встретилась с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и его супругой Эмине Эрдоган в Вахдеттинском дворце в Стамбуле. После этого, 4 февраля, Рания и Абдалла прилетели в Тунис.

Королева Иордании предпочла для выхода в свет одежду украинского бренда

Для выхода королева примерила романтическое платье грузинского бренда Dalood, которое подчеркнуло элегантность и стройную фигуру Рании. Ее образ завершили бархатные туфли-лодочки серебристого цвета и сумка из змеиной кожи от Fendi.

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Семья, Королева, Абдалла, Рания, Рания и Абдалла, Иорданская королева.
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