Скачать
Вторник, 05.02.2019
Филарет продолжает руководство Киевской епархией
Филарет продолжает руководство Киевской епархией
Раде предлагают запретить наблюдателей из РФ на выборах в Украине
Раде предлагают запретить наблюдателей из РФ на выборах в Украине
Сборная Украины сыграет во Львове два матча отбора Евро-2020
Сборная Украины сыграет во Львове два матча отбора Евро-2020
Китайский Новый год 2019: поздравления в прозе, стихах и открытках
Китайский Новый год 2019: поздравления в прозе, стихах и открытках

Эмили Ратаковски опубликовала пикантное фото

Эмили Ратаковски опубликовала пикантное фото
21:13 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: emrata

Новости шоу бизнеса: Одна из самых сексуальных моделей мира порадовала подписчиков фото без нижнего белья.

Знаменитая Instagram-дива и одна из самых сексуальных моделей мира продолжает удивлять поклонников откровенными фото. Так, недавно 27-летняя Эмили Ратаковски позировала перед камерой в майке, которую надела на голое тело.

Американская модель и актриса любит сниматься в откровенных фотосъемках и делиться пикантными снимками с поклонниками, которые в свою очередь засыпают ее комплиментами по поводу ее стройности и сексуальности.

Недавно Эмили Ратаковски опубликовала горячий снимок, на котором в очередной раз продемонстрировала свое увлечение трендом об отказе от нижнего белья. Модель надела белую майку на голое тело, сквозь ткань просвечивала ее грудь. К слову, в таком образе Эмили фотографировалась не дома, а за трапезой, поскольку на столе лежали столовые приборы, а сама она сидела на диване, который напоминает ресторанную атрибутику.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Модель, Сеть, Фото, Емили Ратаковски.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зима возвращается: в Украину идет похолодание
02 Гороскоп на сегодня, 5 февраля 2019: все знаки Зодиака
03 Китайский Новый год 2019: поздравления и открытки
04 Работа, отпуск и штрафы: Что стоит знать о своих правах
05 Китайский Новый год: что нельзя делать и как привлечь удачу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Порошенко: Супрун имеет полную поддержку президента Украины
Супрун имеет полную поддержку президента Украины
Выборы-2019: в Украине уже 35 кандидатов в президенты
Выборы-2019: в Украине уже 35 кандидатов в президенты
Зима возвращается: в Украину идет похолодание
Зима возвращается: в Украину идет похолодание
Американского актера Кристофа Сент-Джона нашли мертвым, известна причина смерти
Американского актера Кристофа Сент-Джона нашли мертвым, известна причина смерти
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь