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Катя Осадчая удивила фанатов неожиданным образом

Катя Осадчая удивила фанатов неожиданным образом
09:51 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На снимках телезведа позирует в бирюзовом брючном костюме со змеиным принтом.

Звездная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая призналась, к кому секретно летала в Данию, поделилась с поклонниками новыми фото в ярком и эффектном образе. Как сообщила шоувумен в Instagram, она посетила некоторые показы в рамках Ukrainian Fashion Week 2019, которая сейчас проходит в Мыстецком арсенале в Киеве.

Катя дополнила образ белым поясом, массивными сережками и стильной красной шляпкой. 

"Показы UFW продолжаются. Если посчитать, то это 27 Украинская неделя моды, которую мы снимаем. Светская жизнь — летопись украинской fashion, в архивах много интересного. Что вам запомнилось с недель моды, за эти 13 лет наших эфиров?" — поинтересовалась Осадчая у подписчиков.

Катя Осадчая похвасталась новыми образами 

Поклонники остались в восторге от наряда ведущей и отметили, что сочетание цветов получилось очень удачное.

"Кать, очень красиво!";

"Как всегда на высоте!!!";

"Красунняяяяя";

"Катерина, очень красивое сочетание цветов";

"Опасная женщина! Шикарный образ", — пишут фолловеры Осадчей.

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Знаменитости, Катя Осадчая, Светская жизнь, Образ Кати Осадчей.
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