Катя Осадчая удивила фанатов неожиданным образом

Звездная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая призналась, к кому секретно летала в Данию, поделилась с поклонниками новыми фото в ярком и эффектном образе. Как сообщила шоувумен в Instagram, она посетила некоторые показы в рамках Ukrainian Fashion Week 2019, которая сейчас проходит в Мыстецком арсенале в Киеве.
Катя дополнила образ белым поясом, массивными сережками и стильной красной шляпкой.
"Показы UFW продолжаются. Если посчитать, то это 27 Украинская неделя моды, которую мы снимаем. Светская жизнь — летопись украинской fashion, в архивах много интересного. Что вам запомнилось с недель моды, за эти 13 лет наших эфиров?" — поинтересовалась Осадчая у подписчиков.
Поклонники остались в восторге от наряда ведущей и отметили, что сочетание цветов получилось очень удачное.
"Кать, очень красиво!";
"Как всегда на высоте!!!";
"Красунняяяяя";
"Катерина, очень красивое сочетание цветов";
"Опасная женщина! Шикарный образ", — пишут фолловеры Осадчей.