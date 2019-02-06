Катя Осадчая удивила фанатов неожиданным образом

Новости шоу бизнеса: На снимках телезведа позирует в бирюзовом брючном костюме со змеиным принтом.

Звездная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая призналась, к кому секретно летала в Данию, поделилась с поклонниками новыми фото в ярком и эффектном образе. Как сообщила шоувумен в Instagram, она посетила некоторые показы в рамках Ukrainian Fashion Week 2019, которая сейчас проходит в Мыстецком арсенале в Киеве.

Катя дополнила образ белым поясом, массивными сережками и стильной красной шляпкой.

"Показы UFW продолжаются. Если посчитать, то это 27 Украинская неделя моды, которую мы снимаем. Светская жизнь — летопись украинской fashion, в архивах много интересного. Что вам запомнилось с недель моды, за эти 13 лет наших эфиров?" — поинтересовалась Осадчая у подписчиков.

Поклонники остались в восторге от наряда ведущей и отметили, что сочетание цветов получилось очень удачное.

"Кать, очень красиво!";

"Как всегда на высоте!!!";

"Красунняяяяя";

"Катерина, очень красивое сочетание цветов";

"Опасная женщина! Шикарный образ", — пишут фолловеры Осадчей.