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Обязанности и табу няни детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Обязанности и табу няни детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма
17:56 Сегодня Телеграф Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: В Королевской семье чтят традиции и каноны, которые не нарушаются на протяжении многих столетий.

Не обошло это и сферу воспитания будущих монархов. Стало известно, что няня принцессы Шарлотты, а также принцев Джорджа и Луи, заканчивала специализированный колледж по подготовке элитных нянь в Норланд, в городе Бат. Мария Боралло, именно так зовут няню будущих монархов, в совершенстве исполняет свои прямые обязанности.

К слову, по правилам Мария Боралло не может называть своих подопечных "детьми", а только более официально - по имени. Членов королевской семьи с детства учат уважать себя как личность.

Мария Боралло живет в Кенсингтонском дворце, а также всегда путешествует вместе с королевской семьей , которые обязаны присутствовать на многих мероприятиях. 

Неделя психического здоровья: Кейт Миддлтон пообщалась с детьми и учителями

У Кейт Миддлтон всегда получается выглядеть очень достойно и опрятно, так как не беспокоится за безопасность своих детей, потому что доверяет Марии.

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Кейт Миддлтон, Королевская семья, Няня, Мария Баролло.
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