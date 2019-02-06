Обязанности и табу няни детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Новости шоу бизнеса: В Королевской семье чтят традиции и каноны, которые не нарушаются на протяжении многих столетий.

Не обошло это и сферу воспитания будущих монархов. Стало известно, что няня принцессы Шарлотты, а также принцев Джорджа и Луи, заканчивала специализированный колледж по подготовке элитных нянь в Норланд, в городе Бат. Мария Боралло, именно так зовут няню будущих монархов, в совершенстве исполняет свои прямые обязанности.

К слову, по правилам Мария Боралло не может называть своих подопечных "детьми", а только более официально - по имени. Членов королевской семьи с детства учат уважать себя как личность.

Мария Боралло живет в Кенсингтонском дворце, а также всегда путешествует вместе с королевской семьей , которые обязаны присутствовать на многих мероприятиях.

У Кейт Миддлтон всегда получается выглядеть очень достойно и опрятно, так как не беспокоится за безопасность своих детей, потому что доверяет Марии.