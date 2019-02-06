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Белла Хадид посетила вечеринку в честь новой коллекции Michael Kors

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Белла Хадид посетила вечеринку в честь новой коллекции Michael Kors
19:01 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Телеграф

Новости шоу бизнеса: Всемирно известный модельер Michael Kors устроил шумную вечеринку Jump into the Spring по случаю показа весенней коллекции и заодно представил поклонникам своего бренда новое лицо - Беллу Хадид.

22-летняя модель стала настоящей звездой вечера. Ей в который раз удалось доказать, что она является прекрасным примером для современных моделей, которые увлекаются стилем jet-set. Именно это обеспечило Белле новый контракт на высокооплачиваемое сотрудничество. А также то, что ее взгляды на моду совпадают с идеями дизайнера и с ДНК самого бренда.

На вечеринку Белла Хадид пришла в черном платье с глубоким декольте на бретельках. Ее образ дополнили высокие сапоги на тонких каблуках. Модель много позировала вместе с дизайнером известной марки, лицом которого стала недавно.

Напомним ранее, что Белла Хадид представила коллекцию Michael Kors.

"Белла Хадид является квинтэссенцией современного стиля jet-set. Она находится в движении 24/7", - прокомментировал выбор модели сам дизайнер.

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Модель, Вечеринка, Новая коллекция, Белла Хадид, Michael Kors.
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