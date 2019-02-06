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Украинская певица Даша Астафьева удивляет своих поклонников

Украинская певица Даша Астафьева удивляет своих поклонников
20:49 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева нередко балует своих поклонников откровенными фото.

Звезда не стесняется примерять смелые образы и позировать в них на камеру.

На этот раз Астафьева опубликовала в своем Instagram фото, на которых она позирует в коротком облегающем платье и с длинными накладными прядями.

Поклонники в очередной раз забросали модель комплиментами: "Реально космос", "Моя ж ты красавица", "Идеал красоты", "Даша, вы богиня", "И создал Бог идеал,и дал ему название Дарья", "Удивительная женщина! Способна быть настолько разной,при этом всегда сохраняет свою индивидуальность, грацию, сексуальность. Восхищаюсь!".

Напомним, Даша Астафьева снялась пикантной в фотосессии.

Певица опубликовала свои соблазнительные фото, на которых позирует в коротком платье и с длинными волосами.

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Фигура, Instagram, Даша Астафьева, Украинская певица.
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