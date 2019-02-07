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Голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс поделилась старым фото с Майклом Дугласом

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Голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс поделилась старым фото с Майклом Дугласом
20:59 Сегодня Телеграф style.nv.ua Фото: Телеграф

Новости шоу бизнеса: 49-летняя кинозвезда опубликовала в Instagram снимок, на котором она изображена со своим супругом, американским киноактером и продюсером Майклом Дугласом во время романтического свидания.

"Мое любимое свидание", - подписала фото звезда.

В подписи к архивному кадру фолловеры Зета-Джонс назвали их с супругом идеальной парой и примером для подражания:

"Кэтрин, ты сделала правильный выбор в своей жизни. Майкл, у тебя потрясающе красивая жена! Счастья этой прекрасной семье", "Кэтрин и Майкл – идеальная пара", "Какие красивые!", "Людям стоит поучиться у вас тому, что значит быть семьей", - пишут в Сети.

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Отметим, накануне Майкл Дуглас посетил церемонию вручения кинопремий AARP Movies for Grownups Awards, в ходе которой вручил награду актрисе Гленн Клоуз. Снимками с церемонии он поделился на своей странице в Instagram, под которыми его супруга Кэтрин Зета-Джонс оставила трогательный комментарий:

"Кто этот роскошный мужчина? Может быть, это мой муж? Я счастлива, что так и есть", - написала актриса.

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Instagram, Архив, Фото, Кэтрин Зета-Джонс, Майкл Дуглас.
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