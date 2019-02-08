Маша Ефросинина призналась, какая сплетня ее больше всего задела

Новости шоу бизнеса: Известная ведущая рассказала, какие сплетни о ней когда-нибудь ее больше всего "задели".

В интервью программы "На каві із зіркою" на телеканале Украина ведущая и эксперт шоу "Дивовижні люди" Маша Ефросинина откровенно призналась, какие сплетни о ней когда-то ее больше всего "ранили".

"Во время беременности я очень трудно вынашивала дочь. Мне было плохо, все время почти пролежала в горизонтальном положении. Но сильно похудела на 17 килограммов и эта метаморфоза, которая произошла с Машей-пухляшом со стандартной 55-ти килограммовой фигурой, была воспринята ужасно. Самое обидное, тому, что слышала, что ребенка мне суррогатная мать родила, а я в это время сама липосакцию сделала", – признается ведущая.

Также Мария призналась, почему всегда старается быть искренней: "На откровенных эмоциях гораздо сложнее, потому что ты себя полностью тратишь. Но тогда это ремесло. А когда тратишь – это настоящий подход, это меня задевает сильно. Я понимаю насколько дорого стоит то, что я отдаю. Я живой человек, чувствительная, не могу в себе скрывать. А потому все попадает в сердце и выходит замкнутый круг".