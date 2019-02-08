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Маша Ефросинина предложила поклонникам выбрать ее лучший костюм

Маша Ефросинина предложила поклонникам выбрать ее лучший костюм
11:17 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: mashaefrosinina

Новости шоу бизнеса: Ведущая поделилась несколькими образами, основой каждого из которых является именно этот наряд, и сделала опрос, какой из них нравится поклонницам больше всего.

Знаменитая украинская телеведущая и Посол Фонда ООН Маша Евросинина уверяет своих поклонниц, что правильно подобранный брючный костюм уместен не только для работников офиса. Она поделилась несколькими образами, основой каждого из которых является именно этот наряд, и сделала опрос, какой из них нравится поклонницам больше всего.

Из-за своей публичности и активной профессиональной деятельности Маша Ефросинина должна показывать пример тем, кто ею увлекается и поддерживать стиль где бы она ни была. Накануне телеведущая, которая часто гастролирует по Украине со своими мастер-классами, а также организует благотворительные мероприятия, выразила желание развеять стереотип о брючных костюмах.

Также Маша Ефросинина рассказала, что сейчас занимается съемками новой передачи, в которой будет развеивать много мифов. Однако первым стереотипом, с которым она намерена бороться на своей странице в Instagram, стали брючные костюмы. Маша Ефросинина уверяет, что они уместны не только для офисных работников или официальных встреч.

 
 
 
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Новый телепроект, в котором я сейчас снимаюсь, разбивает множество стереотипов! Но в этом вам ещё предстоит скоро убедиться! Я же сейчас запускаю #срочныйопрос , чтобы развеять расхожий стереотип про брючные костюмы- принято считать, что они подходят только для офиса или строгих форматов мероприятий! А я считаю, что они могут быть очень выразительными и секси, дополнять и телевизионные образы, и выходы в свет! Если вы согласны, пишите, какой вам нравится больше? ⠀ ⠀ 1

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Все по теме:

Одежда, Стиль, Образ, Ведущая, Маша Ефросинина, Мария Ефросинина, Брючные костюмы, Украинская ведущая.
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