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Грэмми 2019: Ариана Гранде отказалась идти на церемонию

Грэмми 2019: Ариана Гранде отказалась идти на церемонию
13:33 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: arianagrande

Новости шоу бизнеса: Певица номинирована на "Грэмми 2019" в категории "Лучшее сольное поп-исполнение".

Известная певица Ариана Гранде, которая стала Женщиной года по версии Billboard, номинирована на "Грэмми 2019" в категории "Лучшее сольное поп-исполнение". Однако артистка отказалась появляться на нынешней церемонии, сообщает издание Variety со ссылкой на инсайдеров.

Сообщается, что у певицы возникли разногласия с продюсерами премии из-за песен, которые она будет исполнять. Гранде не только не будет выступать на церемонии, но даже не появится на ней.

А дело все в том, что Гранде якобы обидело, что продюсеры сначала не позволили ей исполнить композицию 7 Rings – последний сингл из ее будущего альбома Thank U, Next, который будет представлен за два дня до "Грэмми".

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Впоследствии будто был достигнут компромисс, в результате которого 7 Rings станет частью попурри, но Гранде объявила премии бойкот после того, как продюсеры настояли, чтобы вторая песня была на их выбор.

Напомним, стали известны все номинанты на престижную музыкальную премию "Грэмми 2019", которая состоится 10 февраля 2019 года.

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Все по теме:

Певица, Лучшее сольное поп-исполнение, Ариана Гранде, Грэмми-2019, 7 rings.
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