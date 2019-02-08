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Алина Гросу рассказала о своей личной жизни

Алина Гросу рассказала о своей личной жизни
13:43 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: alina_grosu

Новости шоу бизнеса: Что касается личной жизни, то уже четыре года звезда встречается с парнем по имени Александр.

Популярная певица и актриса Алина Гросу дала эксклюзивное интервью программе "Ранок з Україною" на канале "Украина". В беседе с журналисткой проекта Викторией Маремухой певица раскрыла подробности личной жизни и призналась, как к ее откровенным клипам относится возлюбленный.

Сейчас Алина Гросу снимается в новом фильме телеканала "Украина" под названием "Замок на песке". Алина признается: героиня фильма – абсолютная противоположность ее самой, но раскрывать детали сюжета пока не спешит.

Что касается личной жизни, то уже четыре года звезда встречается с парнем по имени Александр. На публике своего избранника Алина не показывает, да и долгое время держала отношения втайне. Но в программе "Ранок з Україною" певица рассказала о личном.

Оказывается, Александр внимательно следит за творчеством Алины – музыкой, клипами, сериалами. На судьбу бойфренда звезды выпало немало испытаний другими мужчинами, откровенным образом и сценами любви.

Алина Гросу показала свой "беременный" живот

"Он пережил клип "Хочу я баса", какие-то "отношения" с парнем из клипа "Собака" и все остальное. Касаемо видео на песню "Хочу я баса", он смотрел и говорил: "Боже, какой бред! Откуда это? Зачем? Почему?", – призналась Алина Гросу в интервью каналу "Украина".

Отвечая на вопрос Виктории Маремухи, когда же ждать свадьбу, Алина засмущалась, однако намекнула: "Давайте поговорим об этом в июне".

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Беременность, Сериал, Личная Жизнь, Парень, Алина Гросу.
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