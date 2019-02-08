Во время официального мероприятия ребенок Меган Маркл зашевелился (Видео)

Новости шоу бизнеса: При вспышке камер было хорошо видно активность малыша, сразу после которой Меган Маркл нежно обняла его руками.

Беременная Меган Маркл за считанные месяцы после свадьбы с принцем Гарри завоевала благосклонность британцев. Поэтому каждый ее новый выход становится настоящим праздником для людей, которые не только охотно общаются с герцогиней, но и пристально наблюдают за ее поведением во время публичных мероприятий.

Герцоги Сассекские продолжают покорять мир стильными выходами и нежными отношениями. Так, на днях принц Гарри и Меган Маркл посетили отреставрированный театр Bristol Old Vic, который расположен в городке Бристоль.

На мероприятие беременная герцогиня надела нежное платье с цветным принтом. Наряд не только подчеркнул ее живот, но и придал легкости образу. Меган Маркл дополнила свой look зелеными сапогами на каблуках.

Однако не такое стильное появление герцогини Сассекской больше всего запомнится британцам. Журналистам удалось заснять, как ребенок Меган Маркл зашевелился в ее животе. При вспышке камер было хорошо видно активность малыша, сразу после которой Меган Маркл нежно обняла его руками. В то же время принц Гарри не заметил этого и продолжил внимательно слушать экскурсовода в театре.