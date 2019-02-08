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Пятница, 08.02.2019
Генетика - дело тонкое: фантастическое сходство родственников (Фото)
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Генетика - дело тонкое: фантастическое сходство родственников (Фото)

Ульрик Колетт - цифровой художник, графический дизайнер и фотограф, который живёт и работает в Квебеке. Он является автором уникального проекта, в котором исследует свои идеи, демонстрируя генетическое сходство между членами одной семьи - вплоть до двоюродных братьев и сестёр, имеющих до 25% одинакового генетического фона. Для участия в проекте под названием "Генетические портреты" ("Portraits génétique") канадский фотограф приглашал членов одной семьи (отец/сын, мать/дочь, брат/сестра) и комбинировал их снимки, разделяя изображения лиц на две части, тем самым раскрывая тайну генетического сходства или различий. Предлагаем вам взглянуть на некоторых участников этого необычного проекта.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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Квебек, Родственники, Фотограф, Сходство, Члены семьи, Ульрик Колетт, Генетические портреты.
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