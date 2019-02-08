Скачать
Пятница, 08.02.2019
Выборы 2019: Центризбирком завершил регистрацию кандидатов в президенты
Выборы 2019: Центризбирком завершил регистрацию кандидатов в президенты
Евросоюз поддерживает Украину по российским наблюдателям
Евросоюз поддерживает Украину по российским наблюдателям
Динамо - Мальме: видео онлайн-трансляция товарищеского матча
Динамо - Мальме: видео онлайн-трансляция товарищеского матча
День святого Валентина 2019: поздравления в оригинальных и трогательных стихах
День святого Валентина 2019: поздравления в оригинальных и трогательных стихах

Заботливая мама: Хайден Панеттьери показала редкое фото с дочкой

Заботливая мама: Хайден Панеттьери показала редкое фото с дочкой
16:06 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса: Более 6 месяцев звездная мама ни разу не была замечена с 3-летней дочерью Кайей.

Тогда инсайдеры западных СМИ отмечали, что 29-летняя Хайден Панеттьери запуталась и взяла перерыв для того, чтобы упорядочить свои дела и мысли. Поэтому звезда вернулась жить в Лос-Анджелес, оставив маленькую Кайю-Евдокию со звездным отцом. Ухаживать за девочкой Владимиру Кличко помогает его мать.

На такую новость мгновенно отреагировали пользователи сети. Большинство из них осудили Хайден Панеттьери за такое безразличие к воспитанию дочери. После шквала критики актриса быстро разместила редкое фото Кайи-Евдокии на своей странице в Twitter.

"Сладкие мгновения со спящим ребенком", – подписала фото Хайден Панеттьери.

На снимке лицо девочки прикрывает фиолетовое кепи. Кайя-Евдокия сидит в автокресле рядом со своей мамой. Засыпая, девочка нежно обняла руку Хайден, что тронуло сеть.

Однако неизвестно, когда именно и где сделано фото. По словам инсайдеров, Хайден Панеттьери действительно проводит мало времени с дочерью, но все же участвует в ее воспитании.

"Говорить, что она никогда не видит свою дочь, неправильно. Хайден очень изменилась с тех пор, как у нее появилась Кайя, и, хотя их отношения неидеальны, она учится на своих ошибках и хочет идти вперед", – отметил инсайдер.

Бойфренд Хайден Панеттьери впервые прокомментировал их роман

На защиту своей любимой стал и начинающий актер Брайан Хикерсон. Он отметил, что Хайден и маленькая Кайя-Евдокия сейчас находятся на семейном отдыхе. В то же время в сети предполагают, что это просто архивный снимок, который звезда решила опубликовать в качестве доказательства того, что она – не плохая мама.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Хайден Панеттьери, Кайя Евдокия, Брайан Хикерсон, Хайден Панеттьери с дочерью, Дочь Хайден Панеттьери.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравления с Днем рождения: стихи и открытки на 8 февраля
02 Мороз и солнце: прогноз погоды на выходные в Украине
03 Гороскоп на сегодня, 8 февраля 2019: все знаки Зодиака
04 Укрзализныця: Цены на билеты нужно поднять вдвое
05 Биатлон. Результаты женской короткой индивидуальной гонки в Кэнморе 7.02.2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Всемирный банк обозначил приоритетные направления для реформ в Украине
Всемирный банк обозначил приоритеты для реформ в Украине
Правительство готовит 400 млн на зарплаты шахтерам
Правительство готовит 400 млн на зарплаты шахтерам
Мороз и солнце: прогноз погоды на выходные в Украине
Мороз и солнце: прогноз погоды на выходные в Украине
Умер советский актер Сергей Юрский: биография и творческая деятельность
Умер советский актер Сергей Юрский: биография и творческая деятельность
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь