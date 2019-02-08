Заботливая мама: Хайден Панеттьери показала редкое фото с дочкой

Новости шоу бизнеса: Более 6 месяцев звездная мама ни разу не была замечена с 3-летней дочерью Кайей.

Тогда инсайдеры западных СМИ отмечали, что 29-летняя Хайден Панеттьери запуталась и взяла перерыв для того, чтобы упорядочить свои дела и мысли. Поэтому звезда вернулась жить в Лос-Анджелес, оставив маленькую Кайю-Евдокию со звездным отцом. Ухаживать за девочкой Владимиру Кличко помогает его мать.

На такую новость мгновенно отреагировали пользователи сети. Большинство из них осудили Хайден Панеттьери за такое безразличие к воспитанию дочери. После шквала критики актриса быстро разместила редкое фото Кайи-Евдокии на своей странице в Twitter.

"Сладкие мгновения со спящим ребенком", – подписала фото Хайден Панеттьери.

На снимке лицо девочки прикрывает фиолетовое кепи. Кайя-Евдокия сидит в автокресле рядом со своей мамой. Засыпая, девочка нежно обняла руку Хайден, что тронуло сеть.

Sweet moments with sleeping babes ❤️ pic.twitter.com/ui4cx02IOP — Hayden Panettiere (@haydenpanettier) 7 февраля 2019 г.

Однако неизвестно, когда именно и где сделано фото. По словам инсайдеров, Хайден Панеттьери действительно проводит мало времени с дочерью, но все же участвует в ее воспитании.

"Говорить, что она никогда не видит свою дочь, неправильно. Хайден очень изменилась с тех пор, как у нее появилась Кайя, и, хотя их отношения неидеальны, она учится на своих ошибках и хочет идти вперед", – отметил инсайдер.

На защиту своей любимой стал и начинающий актер Брайан Хикерсон. Он отметил, что Хайден и маленькая Кайя-Евдокия сейчас находятся на семейном отдыхе. В то же время в сети предполагают, что это просто архивный снимок, который звезда решила опубликовать в качестве доказательства того, что она – не плохая мама.