Солистка The Hardkiss заинтриговала поклонников новым образом

Артистка редко выходит из образа Железной ласточки и практически всегда предстает перед зрителями в амплуа роковой красотки и поклонники практически всегда видят ее с темными волосами, уложенными в замысловатую прическу. Также неизменными атрибутами певицы являются красная помада и черный смоки.
А на днях певица опубликовала в своем Instagram новый снимок, на котором предстала перед фанатами в несколько ином амплуа. Вместо привычных зрителю темных волос, поклонники увидели на голове Юли пушистую русую шевелюру. Правда, одно осталось прежним - неизменно драматический макияж.
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Выпала из сети немного, проболела весь UFW:( Лечусь и смотрю Голос