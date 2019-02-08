Солистка The Hardkiss заинтриговала поклонников новым образом

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Юлия Санина, солистка популярной рок-группы The Hardkiss, часто делится с подписчиками своей Instagram-страницы новыми записями.

Артистка редко выходит из образа Железной ласточки и практически всегда предстает перед зрителями в амплуа роковой красотки и поклонники практически всегда видят ее с темными волосами, уложенными в замысловатую прическу. Также неизменными атрибутами певицы являются красная помада и черный смоки.

А на днях певица опубликовала в своем Instagram новый снимок, на котором предстала перед фанатами в несколько ином амплуа. Вместо привычных зрителю темных волос, поклонники увидели на голове Юли пушистую русую шевелюру. Правда, одно осталось прежним - неизменно драматический макияж.