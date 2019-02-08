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Солистка The Hardkiss заинтриговала поклонников новым образом

Солистка The Hardkiss заинтриговала поклонников новым образом
20:45 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Юлия Санина, солистка популярной рок-группы The Hardkiss, часто делится с подписчиками своей Instagram-страницы новыми записями.

Артистка редко выходит из образа Железной ласточки и практически всегда предстает перед зрителями в амплуа роковой красотки и поклонники практически всегда видят ее с темными волосами, уложенными в замысловатую прическу. Также неизменными атрибутами певицы являются красная помада и черный смоки.

А на днях певица опубликовала в своем Instagram новый снимок, на котором предстала перед фанатами в несколько ином амплуа. Вместо привычных зрителю темных волос, поклонники увидели на голове Юли пушистую русую шевелюру. Правда, одно осталось прежним - неизменно драматический макияж.

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Все по теме:

Instagram, The Hardkiss, Юлия Санина, Рок-группа The Hardkiss, Солистка The Hardkiss.
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