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Пять способов как сделать свой рабочий день легче

Пять способов как сделать свой рабочий день легче
03:29 Сегодня Телеграф http://zefirka.net Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Пять способов как сделать свой робочий день легче.

1. Перестань себя критиковать

Не нужно представлять, как другие осуждают тебя за неторопливость в выполнении дел или за что-то еще. Помни, что ты не читаешь чужих мыслей, но, что еще важнее, никто не будет сидеть около тебя и показывать пальцем!

2. Сделай хотя бы одну важную вещь

Если тебя вгоняет в тоску длинный список дел, выбери самое полезное (для тебя или других) и начни с него. Потом ты почувствуешь радость от того, что глыба работы сдвинулась с места. А если, например, настроишь шаблоны писем, которые приходится постоянно писать, то в будущем еще и сэкономишь время!

3. Не забывай отдыхать

Чрезмерное рвение может привести к переутомлению, поэтому делай перерывы. Определи, сколько времени тебе нужно, чтобы отдохнуть между разными занятиями, пару раз глубоко вдохни и разомни плечи. Порой даже минута отдыха спасает целый час!

4. Делай срочное

Список дел на понедельник часто бывает длиннее, чем на другой день, хотя некоторые задачи и не требуют немедленного выполнения. К тому же новые дела часто появляются тоже в понедельник. Этим отчасти объясняются печальные мысли о старте новой недели. Постарайся заняться самым срочным, а соцсети и прочие способы отвлечься оставь как награду за выполнение части списка.

5. Переключайся по утрам

Дома всегда найдутся бытовые мелочи, до которых не доходили руки: поменять полотенца, долить воды в кофемашину, да хотя бы лампочку заменить. Этому можно посвятить пару минут в понедельник, чтобы отвлечься от переживаний о грядущем дне и начать его с полезного дела!

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Советы, Рабочий день, Способы, Методы, Понедельник.
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