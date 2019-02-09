"В любом платье очаровательна": Оля Полякова позировала для фото, забыв о мини

Новости шоу бизнеса: Провокационное фото звезды появилось в Instagram.

Популярная украинская певица Оля Полякова, которая недавно представила свой мини-альбом, восхитила поклонников серией новых фото. Так, на них она позирует в разных нарядах сидя в кресле. Фолловеры артистки отметили, что она потрясающе выглядит, а сама Полякова попросила своих фанатов выбрать лучший наряд из тех, которые она показала.

Фото звезда разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

"Восхитительная", "Красотка", "Сексуальная блондиночка", "Куколка", "Как можно быть такой сексуальной и красивой", "Ноги обалденные", "Оля, ты в любом платье очаровательна", – пишут в сети.

Однако некоторые юзеры отметили, что на одном из снимков звезда села в кресло, забыв об экстремальном мини. "Что-то белья не видно", – подметил внимательный подписчик звезды.