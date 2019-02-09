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Интересный фотопроект работников книжного магазина (Фото)
Неоднократно доказано: неважно, где работает человек - если он нескучный и креативный, то провести время с пользой и улыбкой можно всегда! Работа в книжном магазине многим кажется скучной и однообразной (чего уже нельзя сказать, учитывая наличие огромного числа интереснейшей литературы), но продавцы одного книжного магазина даже в этом случае могут удивить многих. В своём фотопроекте под названием "Не судите о книге по обложке" они фотографируют своих посетителей с обложками книг, создавая забавные фотоиллюзии.
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