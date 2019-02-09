"Женственная! Естественная!": Леся Никитюк похвасталась новыми снимками

Новости шоу бизнеса: Ведущая позирует в удобном наряде черного цвета – куртке, толстовке и джеггинсах, а также белоснежных кроссовках с наушинками на шее.

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая ранее умилила сеть архивным снимком, показала на странице в Instagram фотосессию из парижского аэропорта, отметив, что он является самым любмым после киевского "Борисполя".

На опубликованных снимках она позирует в удобном наряде черного цвета – куртке, толстовке и джеггинсах, а также белоснежных кроссовках с наушинками на шее. Рядом стоит ее ручная кладь – небольшой чемодан и сумка.

"Обожаю аэропорти! "Шарль-Де-Голль" май фэйворит после "Борисполя". Коротко… Леся, магазины, круассани... и любимая музыка в наушниках", – подписала фотографии Леся Никитюк.