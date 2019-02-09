"Она не беременна": Кендалл Дженнер прокомментировала слухи о личной жизни сестры

Новости шоу бизнеса: В сети начали распространяться слухи не только об их помолвке младшей сестры, но и о вероятной второй беременности.

Супермодель и звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Кендалл Дженнер стала гостьей популярного шоу Эллен Дедженерес, во время съемок которого прокомментировала слухи о личной жизни ее младшей сестры Кайли.

Известно, что год назад 21-летняя Кайли Дженнер родила своего первенца – дочь Сторми – от популярного рэпера Трэвиса Скотта. Однако официально молодые родители не женаты, а в сети начали распространяться слухи не только об их помолвке, но и о вероятной второй беременности.

Ее сестра модель Кендалл в шутку ответила на вопрос Эллен о возможной беременности Кайли Дженнер. "Она не беременна, я думаю они с Трэвисом просто тренируются", – сказала Дженнер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram baby #2? Публикация от Kylie (@kyliejenner) 2 Фев 2019 в 9:08 PST