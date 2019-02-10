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Тогда и сейчас: обложки культовых журналов (Фото)
National Geographic, Esquire, Glamour — названия, известные каждому. Эти издания успели обрести всемирную популярность и стать в своем роде культовыми. Но мало кто может себе представить, как выглядели обложки самых первых номеров. Нам это стало любопытно, и поэтому мы нашли несколько интересных примеров.
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