Американский актер Пол Уэсли тайно женился

Новости шоу бизнеса: Никто не ожидал, но 36-летнему Полу Уэсли потребовалось меньше года отношений, чтобы понять – это та самая, единственная.

Звезда "Дневников вампира" женился на своей девушке, тренере по здоровому образу жизни Инес де Рамон.

Пару заметили в Нью-Йорке, и зоркие папарацци углядели свадебные кольца – на Инес красовалось украшение с крупным бриллиантом, у Пола был скромный золотой ободок. Когда именно Пол Уэсли и Инес де Рамон успели сыграть тайную свадьбу, таблоидам выяснить пока не удалось.

С новой девушкой Пола Уэсли впервые заметили в июне 2018 года. Ни актер, ни его избранница отношения не комментировали и на красную дорожку вместе не выходили, но периодически Пол выкладывает их совместные фото в Instagram:

Для Пола Уэсли это уже второй брак – с апреля 2011 по июль 2013 он был женат на коллеге по фильму "Зимние мертвецы" Торри ДеВито. А уже в сентябре 2013 закрутил роман с коллегой по "Дневникам вампира" Фиби Тонкин, отношения с которой продолжались четыре года.