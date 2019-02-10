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Монатик взорвал Сеть редким фото со своими сыновьями
Монатик взорвал Сеть редким фото со своими сыновьями

Монатик взорвал Сеть редким фото со своими сыновьями

Монатик взорвал Сеть редким фото со своими сыновьями
13:41 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В воскресенье, 10 февраля, артист решил порадовать своих поклонников в Instagram.

Популярный певец Монатик тщательно оберегает свою семью от излишнего внимания общественности и СМИ. Поэтому крайне редко в его блоге появляются кадры с сыновьями или женой Ириной.

Монатик опубликовал очаровательное семейное фото, на котором видно двух маленьких сыновей певца.

Перед камерой звездная семья позировала спиной, поэтому лиц мальчиков не видно. Монатик сел на кресло у белого пианино, сверху которого разместились фото и награды артиста. Сыновья певца не стояли в стороне, а помогали звездному папочке творить новую музыку. 

 
 
 
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Прекрасное воскресное утро.) Дописываем альбом в шесть рук. #MadeWithLoveAndRhythm Всем отличного дня!☺️ #МОИ

Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official)

Монатик презентовал саундтрек к фильму "Секс и ничего личного" (Видео)

Прекрасное утро воскресенья. Дописываем альбом в шесть рук, – с юмором написал Монатик.

Ранее Монатик объяснял журналистам, что не хочет выставлять свою личную жизнь на суд общественности. Он признался, что его дети должны сами выбрать, хотят ли они популярности. И только по просьбе сыновей Монатик когда-то, возможно, покажет их лица.

"Считаю, если дети захотят, чтобы о них говорили, они скажут об этом сами, когда подрастут. Это должен быть их личный выбор", – заявлял Монатик.

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Знаменитости, Дмитрий Монатик, Монатик, Сыновья Монатика.
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