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Дан Балан признался в любви к украинской певице

Дан Балан признался в любви к украинской певице
16:32 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Известный молдавский певец Дан Балан, который занял кресло звездного тренера на шоу "Голос страны 9", уже успел понравится зрителям и стал объектом различных предположений.

В частности, многие считают, что артист симпатизирует украинской певице Тине Кароль.

В программе "Светская жизнь" Дан Балан откровенно рассказал, что происходит между ним Тиной. По словам артиста, все, что видят телезрители – это настоящие эмоции, потому что он не умеет играть в таких ситуациях.

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"Я все делаю реально, я не могу фальшивить, играть, особенно с такими эмоциями. Это не для шоу. Я хотел, чтобы мне было интересно в судейском кресле, потому что там много пауз, мы сидим с утра до ночи. Я искал, что меня по-настоящему заинтересует, и оказалось, что Тина – самая интересная из всего", – отметил Дан Балан.

Впрочем, Дан Балан не скрывает, что между ним и Тиной промелькнула какая-то искра. Но пока Дан Балан не берется прогнозировать, как дальше будут развиваться их отношения.

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"Мне кажется у нас какая-то синергия состоялась, нам было интересно, что-то было. Но пока это на уровне игры какой-то. Она женщина и понятно, что представляет из себя крепость, неприступную. За этим интересно наблюдать. Как будет – посмотрим", – добавил Балан.

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Тина Кароль, Instagram, Голос страны, Дан Балан.
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