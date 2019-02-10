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Брэд Питт лично поздравил свою бывшую жену с 50-летием

Брэд Питт лично поздравил свою бывшую жену с 50-летием
19:21 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: www.popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса: В честь этого актриса накануне дня рождения организовала вечеринку, на которую пригласила своего бывшего мужа Брэда Питта, с которым развелась 13 лет назад.

Среди гостей были приглашены Эллен Дедженерес, Кэти Перри, Орландо Блум, Роберт Дауни - младший, Барбра Стрейзанд, Том Форд и другие знаменитости.

Вместе с ними папарацци заметили экс-мужа Дженнифер Брэда Питта, который также приехал в отель Sunset Tower в Лос-Анджелесе, где проходило празднование.

В источнике говорится, что актер пытался остаться незамеченным: Брэд подъехал к двери отеля на внедорожнике с тонированным стеклом. Однако фотографы смогли распознать бывшего возлюбленного двух голливудских див – Энистон и Джоли.

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Добавим, что ранее СМИ взорвались новостью о новой девушке Брэда Питта. После развода с Анджелиной Джоли актер окунулся в новые отношения с Шарлиз Терон. Отмечается, что пара уже давно знакома, однако недавно начала тайно встречаться.

Как инсайдеры рассказали изданию Hollywood Life, Дженнифер Энистон не уделяет никакого внимания своему бывшему, поскольку их любовь давно закончилось.

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"Сейчас Джен занята съемками и новым телевизионным проектом. Поэтому для нее Брэд – это дело прошлого и все, что он делает в своей жизни, теперь только его выбор", – добавил инсайдер.

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Брэд Питт, Дженнифер Энистон, Брэд, День рождение.
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