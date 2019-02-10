BAFTA-2019: известны самые провальные модные образы звезд

Новости шоу бизнеса: В Лондоне продолжается престижная церемония вручения кинопремий BAFTA.

Пока определяются победители в номинациях, звезды уже засветились перед объективами папарацци, однако не всем удалось блеснуть на красной дорожке BAFTA-2019.

Субъективная подборка худших образов на красной дорожке церемонии вручения кинопремий.

Провальные образы BAFTA-2019

BAFTA-2019

BAFTA-2019

BAFTA-2019

BAFTA-2019

BAFTA-2019

BAFTA-2019

Добавим, что сейчас лидером по количеству нынешних номинаций стал фильм Йоргоса Лантимоса "Фаворитка" (The Favourite), фигурирующий в 12 категориях. Также большим количеством номинаций отличились кинокартины "Богемная рапсодия" (Bohemian Rhapsody), "Рождение звезды" (A Star Is Born), "Рим" (Roma) и "Первый человек" (First Man).