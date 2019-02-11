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Джиджи Хадид в соблазнительных образах снялась для обложки известного глянца

Джиджи Хадид в соблазнительных образах снялась для обложки известного глянца
11:23 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Для фотосета модель примерила сразу несколько сексуальных и дерзких образов.

Популярная 23-летняя американская модель Джиджи Хадид вновь радует поклонников откровенными снимками. На этот раз звезда снялась в пикантной фотосессии для всемирно известного модного глянца ELLE, полностью оголив грудь. Фотосессия проходила на одном из красочных пляжей в Рио-де-Жанейро.

Для фото на обложку самого журнала Джиджи облачили в черно-розовый купальный костюм для погружения под воду, который девушка пикантно приспустила до талии, полностью обнажив грудь, которая слегка прикрыта накинутым сверху нежно-сиреневым пиджаком с длинными рукавами. Образ Джиджи дополнен крупными серьгами с ниспадающими металлическими нитями в стразах, нюдовым мейком и небрежной укладкой на распущенных волосах с начесом. 

 
 
 
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A very memorable first trip to beautiful Rio for the new March cover(s) of @elleusa with/by my buddies #stephengan @chriscolls big thanks to @ninagarcia and the whole team !! x

Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid)

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На других снимках модель позировала в красном слитном купальнике, пляжном сарафане на завязках, приспущенным до талии и обнажающим грудь, прикрытую пляжной соломенной шляпой с широкими полями, в элегантном и сексуальном синем слитном купальнике с геометрическим красным принтом, обнажающем грудь в роскошном декольте и в других запоминающихся образах.

Поклонники модели пришли в полный восторг от новых снимков, завалив девушку восхищенными комментариями.

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Все по теме:

Фотосессия, Знаменитости, Elle, Обложка журнала, Джиджи Хадид, Известные глянцы.
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