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Белла Хадид в изысканном наряде во французском стиле

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Белла Хадид в изысканном наряде во французском стиле
19:36 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Телеграф

Новости шоу бизнеса: Недавно 22-летняя Белла Хадид засветила стильный бежевый широкий костюм с пиджаком с мужского плеча, не потеряв при этом женственности и элегантности.

Знаменитая американская модель и "ангел" Victoria's Secret не прекращает демонстрировать свои стильные образы между показами на New York Fashion Week. Да, накануне Белла Хадид очаровала стильным нарядом во французском стиле.

А после этого решила покорить поклонников скромным образом современной француженки в Нью-Йорке.

Белла Хадид в Нью-Йорке

Эффектный выход знаменитой модели на подиум

Младшая из сестер Хадид для выхода в свет выбрала черные широкие штаны, подобрав к ним водолазку в тон. Поверх своего черного "лука" она надела пальто в мелкий "зебровый" принт, дополнив его элегантным французским беретом. Ее образ завершили сумка от Dior и белые кеды.

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Модель, Dior, Victoria's Secret, Белла Хадид, New York Fashion Week.
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