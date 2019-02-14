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Семейный выход: Ума Турман привела на красную дорожку 20-летнюю дочь

Семейный выход: Ума Турман привела на красную дорожку 20-летнюю дочь
09:24 Сегодня Телеграф popcornnews.ru

Новости шоу бизнеса: Ума Турман и ее дочь Майя Хоук на днях посетили гала-вечер театрального фестиваля Williamstown в Нью-Йорке.

Звезда "Криминальная чтива" прошлась по красной дорожке в элегантном блестящем черном платье и замшевым сапогах. Майя выглядела не столь изысканно – 20-летняя девушка предпочла нарядиться в вельветовый брючный костюм, полосатую водолазку и босоножки.

Ума Турман уже не в первый раз берет на светские мероприятия свою старшую дочь, в прошлом месяце они вместе пришли на модный показ Armani Prive, чтобы оценить коллекцию знаменитого кутюрье. Впрочем, у Майи подрастает "конкурентка", у 48-летней актрисы есть и младшая, шестилетняя дочка от французского финансиста Арпада Бюссона.

Дочь Умы Турман сыграет в фильме Квентина Тарантино

Напомним, что Турман родила Майю в браке с актером Итаном Хоуком, так что неудивительно, что девочка пошла по стопам звездных родителей. Пока с ролями у начинающей актрисы негусто, зато проекты громкие. В июне увидим, насколько правдива поговорка о том, что на детях гениев природа отдыхает, и оценим игру Майи Хоук в третьем сезоне сериала "Очень странные дела". Кроме того, Квентин Тарантино, как нам кажется, всю жизнь влюбленный в Уму Турман, выделил ее дочери небольшую роль в своем новом фильме "Однажды в Голливуде". Его увидим в кинотеатрах с 8 августа.

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Ума Турман, Дочь Умы Турман, Модный показ Armani Prive.
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