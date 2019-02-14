Джордж и Амаль Клуни опровергли слухи о разводе

Новости шоу бизнеса: В начале февраля западные СМИ сообщили, что Джордж и Амаль Клуни, возможно, близки к разводу.

Анонимные источники убеждали журналистов, что супруги давно не живут вместе и не появляются на светских мероприятиях, потому что в скором времени им предстоит борьба по разделу имущества. Однако на прошедших выходных чета Клуни побывала на вечеринке в честь 50-летия Дженнифер Энистон, и, судя по фотографиям папарацци, отлично провела время.

Одно из двух: либо информация инсайдеров с самого начала была ложной, либо супруги решили наладить свои отношения ради детей. Во всяком случае, в минувшую субботу Амаль под руку с Джорджем выходила из отеля Sunset Tower в Лос-Анджелесе. Супруги с улыбками на лицах покидали вечеринку, и фотографам удалось запечатлеть их смеющимися в салоне автомобиля. Переплетенные пальцы, широкие улыбки и близость влюбленных поставили заявления о возможном разводе под сомнение.

Неизвестно, действительно ли актер не виделся со своими детьми последние полгода, и супруги, наконец, помирились, или они оба были слишком заняты своими собственными проектами. Однако очевидно, что скандального разбирательства между Джорджем и Амаль Клуни таблоиды в ближайшее время не дождутся. Остается следить за развитием событий и ждать очередного совместного выхода пары в свет, которое может состояться уже через две недели на красной ковровой дорожке премии "Оскар".