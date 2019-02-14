Настоящая принцесса: Кейт Миддлтон в воздушном платье Guccі

Новости шоу бизнеса: Мероприятие состоялось в лондонском Музее Виктории и Альберта – крупнейшем в мире музее декоративно-прикладного искусства и дизайна.

Герцогиня Кембриджская всегда умеет удивлять своих поклонников роскошными и сдержанными образами на светских мероприятиях. 13 февраля она посетила гала-вечер организации 100 Women in Finance ("100 женщин в финансовой сфере").

Торжественное событие Кейт Миддлтон посетила сама, поскольку в этот же вечер ее муж, принц Уильям, присутствовал в благотворительной организации Passage, которая помогает бездомным. Для них он готовил еду и разговаривал о наболевших проблемах.

И пока герцог Кембриджский занимался благотворительными делами, у Кейт также была возможность пообщаться с организаторами гала-вечера и продемонстрировать невероятно нежный look. Она надела роскошное платье от итальянского модного дома Gucci в розовых тонах и с темно-розовым бархатным поясом.

Свой образ Миддлтон дополнила бархатным клатчем Prada в тон к поясу, серьги от Kiki McDonough и серебристыми туфлями от Oscar de la Renta. Свои волосы она аккуратно заколола булавкой и подчеркнула лицо нежным макияжем.