Дочь Оли Поляковой продемонстрировала несколько стильных образов

Новости шоу бизнеса: Девочка опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором показала три разных наряда, пытаясь при этом подражать моделям на фотосетах.

13-летняя дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой Маша решила подтвердить свое "звание" юной модницы и продемонстрировала подписчиков несколько стильных молодежных образов.

Первым Маша примерила черное платье с надписями на груди и прозрачным подолом, к нему она надела кроссовки в тон принта. После чего показала белый пуховик, а под ним — блузку необычной геометрической расцветки и белые брюки. В завершение Полякова покрутилась перед камерой в черно-белом спортивном костюме с капюшоном.

"А какой лук вам больше всего понравился?" — поинтересовалась девочка у пользователей сети.

Большинство поклонников отметили, что Маша красива в любом образе и попросли ее и дальше снимать подобные видео. "Такие трогательные подростяшные движения,первое платьишко понравилось"; "Машуня крута во всем, хорошо, молодежно, в общем прекрасна";"Очень красивая и одежда тоже крутая"; "Мне все крутые))) тебе круто во всех"; "Как говорят "гарній дівчіні, гарно і в тряпчині" Машенька ты красивая девочка, и тебе хорошо в любом наряде"; "Класные все, но мне больше всего нравится 3, Маша ты класная)))" — сыпят комплиментами фолловеры дочки "Королевы ночи".