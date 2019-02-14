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Дочь Оли Поляковой продемонстрировала несколько стильных образов

Дочь Оли Поляковой продемонстрировала несколько стильных образов
14:36 Сегодня Телеграф newsyou.info Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Девочка опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором показала три разных наряда, пытаясь при этом подражать моделям на фотосетах.

13-летняя дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой Маша решила подтвердить свое "звание" юной модницы и продемонстрировала подписчиков несколько стильных молодежных образов. 

Первым Маша примерила черное платье с надписями на груди и прозрачным подолом, к нему она надела кроссовки в тон принта. После чего показала белый пуховик, а под ним — блузку необычной геометрической расцветки и белые брюки.  В завершение Полякова покрутилась перед камерой в черно-белом спортивном костюме с капюшоном.

"А какой лук вам больше всего понравился?" — поинтересовалась девочка у пользователей сети. 

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Большинство поклонников отметили, что Маша красива в любом образе и попросли ее и дальше снимать подобные видео. "Такие трогательные подростяшные движения,первое платьишко понравилось"; "Машуня крута во всем, хорошо, молодежно, в общем прекрасна";"Очень красивая и одежда тоже крутая"; "Мне все крутые))) тебе круто во всех"; "Как говорят "гарній дівчіні, гарно і в тряпчині" Машенька ты красивая девочка, и тебе хорошо в любом наряде"; "Класные все, но мне больше всего нравится 3, Маша ты класная)))" — сыпят комплиментами фолловеры дочки "Королевы ночи".

 

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Все по теме:

Стиль, Стильные образы, Оля Полякова, Модница, Дочь Оли Поляковой, Маша Полякова.
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