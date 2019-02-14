Советы о любви от украинских звезд шоу-бизнеса

Новости шоу бизнеса: День святого Валентина - самый романтичный праздник в году.

Пять пар украинского шоу-бизнеса рассказали о том, как совместить работу и отношения, и что делать, чтобы с годами романтика не угасла. Наши герои также признались, какие негативные качества они полюбили друг в друге и теперь считают их достоинствами.

Украинский певец Сергей Бабкин и его супруга Снежана вместе уже 11 лет, воспитывают двоих детей. Пара поделилась с нами мудрыми размышлениями о любви, романтике и отношениях.

Мы слышим и слушаем друг друга, прислушиваемся, чувствуем

О том, как сохранить любовь

Сергей: Мы со Снежкой уже 11 лет вместе и все это время существуем неразрывно. Где бы мы не были – мы всегда рядом! Это может показаться с одной стороны и непросто, тяжело. Да, бывают разные моменты, но мы слышим и слушаем друг друга, прислушиваемся, чувствуем, понимаем, потому что за 11 лет очень хорошо знаем друг друга! Знаем, что можно, что нельзя.

Снежана: Ответ на этот вопрос в одном слове – желание! Если есть желание меняться, любить, развиваться, заботится, вдохновлять и т.д., то есть все.

"МЫ" - это самое важное, что есть у нас

Что делать, чтобы с годами не угасла романтика и всегда находилась время на двоих?

Снежана: Нужно хотеть этого больше всего на свете. Самое главное - это двое, а потом уже все остальное. В самом конце тоже останутся двое… Поэтому "МЫ" - это самое важное, что есть у нас.

Сергей: Еще нужно уметь общаться друг с другом. Высказывать не только радостные и прекрасные моменты, но и говорить о недостатках, проблемах, об ошибках открыто, искренне и честно, в глаза, ничего не таить. А также верить в семейную пару – тогда на все найдется время, бесспорно.

Снежана: "Когда любишь, хочешь меняться ради любимого. Мы меняемся друг ради друга, а не принимаем недостатки"

Как супругам удается совмещать работу и отношения:

Снежана: Нам приносит это большое удовольствие!

Сергей: За все годы, которые мы провели вместе, мы уже понимаем друг друга с полуслова, с полуморгания ресниц. Нам очень нравится все, что мы делаем и у нас есть огромное желание это делать. Поэтому мы не чувствуем, что работа, например, как-то негативно влияет на нашу личную жизнь.

Ведущая программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" Лилия Ребрик и хореограф Андрей Дикий - одна из самых красивых пар украинского шоу-бизнеса. Познакомились в 2011 году на одном из популярных танцевальных шоу. Сейчас супруги счастливы вместе и воспитывают двоих дочерей.

Это не мы сохраняем любовь, а любовь сохраняет нас

На наш вопрос о том, как с годам сохранить любовь Андрей Дикий ответил:

- Это не мы сохраняем любовь, а любовь сохраняет нас. Вот так правильно.

А Лилия объяснила, что делать приятное любимому человеку нужно не только в праздничные дни:

- Я за то, что над отношениями нужно работать. Не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Чтобы не быть голословной, приведу пример: если тебе пришла в голову пусть даже самая безумная идея и думаешь, вот, внедрю-ка я ее на День святого Валентина. А ты посмотри на своего любимого и подумай – а зачем ждать до 14 февраля? Сделай это сейчас. Ты же женщина, покажи пример, и сама задай ту тональность, в которой нуждаешься. Мужчина должен понимать, чего хочет от отношений с ним возлюбленная.

Это только в книжках написано, что мужчина делает красивые поступки ради женщины

О том, как найти время на двоих

Лилия Ребрик: Романтика точно так же зависит от обоих людей. Это только в книжках написано, что мужчина делает красивые поступки ради женщины. К тому же, не все мужчины – романтики. И только мы, прекрасная половина человечества, может научить мужчину быть романтичным, если он не является таковым. В связи с тем, что у нас двое детей, нам не так просто удается уединиться. Но это может быть и ранним утром, и поздней ночью, и не обязательно дома. Недавно мы с Андреем "сбежали" на дачу вдвоем на один день. Мы пообещали себе не корить себя за то, как бы там было классно нашим девочкам, как бы они радовались снегу. Мы просто наслаждались друг другом и временем, проведенным вдвоем. В каждом моменте нужно искать романтику.

Андрей Дикий: Нужно просто хотя бы на один или два дня куда-то "смываться". Например, как мы на дачу.

Я никогда не стремилась, чтобы мой мужчина был идеальным для всех

Когда любишь, принимаешь человека таким, какой он есть. Какие отрицательные стороны в своем партнере вы полюбили, и они вам больше не кажутся негативными?

Лилия Ребрик: Для меня любовь – это когда ничего не хочется менять в человеке, ты принимаешь его таким, какой он есть. Я никогда не стремилась, чтобы мой мужчина был идеальным для всех. Андрей идеален для меня, это самое важное. Из отрицательных привычек – он курит. Я понимаю, что это плохо, поэтому ищу в этом позитив. Мы можем посидеть вдвоем на балконе, поболтать, он курит, а я пью чай и ем клубнику. Опять же – это время, проведенное только вдвоем, потому что дети в этом момент не находятся рядом. Так что мы можем спокойно пообщаться и уделить время только друг другу.

Андрей Дикий: Лиля – бешеный трудоголик. Но это можно трактовать как плюс, так и минус. Так что мне тоже пришлось стать трудоголиком, и сейчас мы с легкостью находим общий язык.

О секрете гармоничных отношений

Лилия Ребрик: Погода в доме зависит от женщины. Когда у нее есть любимая работа и семья, когда она востребована на работе и желанна дома – тогда будет гармония. В этом и секрет – всегда подпитывать интерес к себе. На работе – подпитывать интерес зрителя, чтобы ему хотелось смотреть на тебя. Дома – быть для своего мужчины той женщиной, которую ему хотелось бы разгадывать, чтобы он говорил: "Я еще этого не знаю о тебе!". В этом и закон идеальных отношений и гармонии.

Андрей Дикий: Работу и отношения мы совмещаем очень просто – мы любим друг друга и любим свою работу.

Фронтвумен группы THE HARDKISS Юлия Санина и ее супруг, креативный продюсер и гитарист коллектива Валерий (Вал) Бебко вместе уже 10 лет! Пара воспитывает сына Даниила. Юлия поделилась с нами, как за такой период им с мужем удалось сохранить романтику и долгое время работать вместе.

Юлия объяснила, каково это - иметь общую работу вместе со своей второй половинкой:

"Мы так привыкли. Я теперь не представляю, как живут люди полдня порознь на разных работах. О чем они ведут разговоры? Как они не скучают друг по другу? Нам повезло, у нас творческая интересная работа, она еще больше вдохновляет и объединяет нас".

Романтика - это точно не про подарки, сердечки и рестораны

Юлия Санина о романтике

Для меня романтика – это уют, это когда одновременно произносишь ту же мысль, когда дома лучше, чем где-либо, когда душевные разговоры до утра. Это точно не про подарки, сердечки и рестораны. Важно узнать свою половинку и принимать ее всякой, и не стесняться признаваться вслух, что тебе очень хорошо с ней.

О том, как сохранить любовь

В этом году мы отпраздновали 10 лет. Не знаю как, просто любим и все. Наверное, первоначально, когда мы были в поиске, не разменивались на мимолетные романы и долго искали свою половинку. Нам интересно вместе, это самое главное.

Я смирилась с тем, что в 90% случаев Вал оказывается прав, раньше меня это очень бесило. Правда, ему хватило мудрости не упрекать меня потом каждый раз по типу "Я же тебе говорил". Сейчас я это знание стараюсь использовать и прислушиваться больше к его интуиции, а не к своей.

Солистка группы НЕАНГЕЛЫ Слава Каминская рассказала об особенностях в отношениях с мужем Эдгаром, о том, как важно слышать друг друга и каким образом удерживать баланс в отношениях, при этом не жертвуя любимым делом.

Чем раньше вы научитесь слышать — тем дольше проживет ваша любовь

О том, как сохранить любовь:

"Удается сохранить любовь" у меня ассоциируется с каким-то крушащимся домом, перед которым двое влюбленных ловят по кирпичику, чтобы он окончательно не развалился. Мы с Эдгаром просто стараемся слышать друг друга. Самое важное в любых отношениях — научиться слышать. Чем раньше вы научитесь слышать — тем дольше проживет ваша любовь.

О "негативных" сторонах, которые полюбила в муже

Перфекционизм, наверное. Это не то, чтобы прям негативное качество, но я долго пыталась с ним бороться. В моей голове была установка "нет ничего идеального". Но, оказывается, таки есть.

Не приносим в жертву отношениям дело всей жизни

О романтике

Нам еще не так много годиков, всего пять пока, тьфу-тьфу. Романтика не то что не угасает, а светит так, что на всех хватит. Ну нет же для этого правила "что делать для того, чтобы", все очень индивидуально и по своим внутренним чувствам и ощущениям. Главное — что-то делать в принципе.

О работе и отношениях

Я научилась не устраивать истерик, чтобы Эдгар проводил на работе меньше времени — это его любимое дело, жизнь. Мы уважительно относимся к выбору друг друга, не приносим в жертву отношениям дело всей жизни — благодаря этой свободе нам и удается держать баланс.

Украинская певица Ольга Горбачева и знаменитый музыкальный продюсер Юрий Никитин вместе уже 20 лет. Будущие супруги познакомились в 1998 году. В период с 2009 по 2011 года пара пережила непростой период и двухлетнее расставание, однако решили возобновить отношения и сейчас они живут в любви и гармонии, воспитывая двух дочерей. Ольга рассказала нам о том, почему они с мужем решили разделить работу и отношения, а также, как им удается находить время для двоих.

Мы вот уже 20 лет ходим еженедельно друг к другу на свидания

Ольга Горбачева: Находить время для двоих осознанно и регулярно. Оно не возникнет само по себе, если у вас есть дети, работа, масса дел. Время для романтики нужно планировать. Мы вот уже 20 лет ходим еженедельно друг к другу на свидания, настраиваемся на этот ритуал, готовимся, предвкушаем. Это всего лишь выбор: выбор хотеть любить, хотеть удивлять, хотеть радовать и не соглашаться на рутину.

Есть Сила, которая ведет нашу пару свыше

О секрете отношений

Есть Сила, которая ведет нашу пару свыше, и есть сила каждого из нас, которую мы вкладываем в отношения. Это труд, но и награда велика: любовь с годами углубляется, страсть оживляется и восхищение растет, если основную часть внимания мы направляем именно на отношения. Не на быт, карьеру, общество или детей, а именно на отношения. От хороших отношений в паре выигрывают абсолютно все вышеперечисленные сферы жизни.

Пока работа стояла у меня на первом месте, весь мой женский ресурс утекал туда

О том, почему пара не совмещает работу и отношения

Нам не удавалось совмещать работу и отношения, пока работа стояла у меня на первом месте, и весь мой женский ресурс утекал туда. В частности, это была одна из причин, почему мы прошли через развод... В повторном браке я поменяла приоритеты. Также нам не удавалось совмещать любовь и работу, пока мы работали вместе. Но уже несколько лет мы сознательно прекратили рабочие отношения и от этого любовь получила новое развитие.

О недостатках

Любой партнер отражает наши собственные негативные стороны, именно поэтому отношения с самыми близкими людьми зачастую самые трудные. Лучший рецепт - принять себя и свои недостатки, фокусироваться на этом, а не на выискивании слабых сторон у любимых. Это был наш выбор и только мы сами можем поддержать себя верой в то, что выбор, как и партнер, был для нас лучшим! Если этой веры нет, а есть сомнения, то ничего не получится.