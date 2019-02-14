У Оли Цибульской пытались увести мужа накануне Дня всех влюбленных

Новости шоу бизнеса: Возлюбленный звезды пришелся по душе женщине за 40 на дорогом авто.

Популярная певица Оля Цибульская уже более 10-ти лет тщательно сохраняет в тайне имя своего мужа и скрывает его от прессы. Однако, даже такая решительная позиция не защищает звезду от повышенного внимания к отцу ее ребенка.

В День всех Влюбленных в своем Insta-блоге певица призналась, что накануне неизвестная барышня бальзаковского возраста пыталась очаровать законного мужа прямо на глазах у Оли и четырехлетнего сына.

Возлюбленный звезды пришелся по душе женщине за 40 на дорогом авто. И в то время, когда семья уехала кататься на санках, рядом припарковалась незнакомая женщина, которая забыла ключи от автомобиля внутри и настойчиво требовала помощи.

"Подошла к моему мужу, не обращая внимания на меня, точнее, наблюдая через плечо и сказала ему: А ты можешь отвезти меня домой, чтобы я взяла другие ключи?",– рассказывает Цибульская.