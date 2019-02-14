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Четверг, 14.02.2019
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У Оли Цибульской пытались увести мужа накануне Дня всех влюбленных

У Оли Цибульской пытались увести мужа накануне Дня всех влюбленных
16:35 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: cybulskaya

Новости шоу бизнеса: Возлюбленный звезды пришелся по душе женщине за 40 на дорогом авто.

Популярная певица Оля Цибульская уже более 10-ти лет тщательно сохраняет в тайне имя своего мужа и скрывает его от прессы. Однако, даже такая решительная позиция не защищает звезду от повышенного внимания к отцу ее ребенка.

В День всех Влюбленных в своем Insta-блоге певица призналась, что накануне неизвестная барышня бальзаковского возраста пыталась очаровать законного мужа прямо на глазах у Оли и четырехлетнего сына.

Возлюбленный звезды пришелся по душе женщине за 40 на дорогом авто. И в то время, когда семья уехала кататься на санках, рядом припарковалась незнакомая женщина, которая забыла ключи от автомобиля внутри и настойчиво требовала помощи.

"Подошла к моему мужу, не обращая внимания на меня, точнее, наблюдая через плечо и сказала ему: А ты можешь отвезти меня домой, чтобы я взяла другие ключи?",– рассказывает Цибульская.

 
 
 
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Оце сюрприз напередодні Дня Валентина

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Муж, Телеведущая, Певица, Оля Цибульская, Муж Оли Цибульской.
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