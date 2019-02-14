Первая леди США: Мелания Трамп в ярко-розовом пальто на мероприятии

Новости шоу бизнеса: Для выхода Мелания Трамп примерила пальто от Fendi насыщенного розового цвета.

В среду, 13 февраля, президент США Дональд Трамп с женой Меланией встретили в Белом доме президента Колумбии Ивана Дуке Марксеса и его жену Марию Юлиану. Первая леди США не упустила возможности в очередной раз ошеломить ярким выбором наряда.

Для выхода Мелания Трамп примерила пальто от Fendi насыщенного розового цвета, которое декорировано меховыми вставками на рукавах.

Образ первой леди дополнили нюдовые туфли-лодочки Christian Louboutin и традиционная укладка с легким макияжем.

"Спасибо первой леди Колумбии за столь продуктивный визит в Белый дом сегодня. Опиоидный кризис – это глобальная проблема, о которой мы должны продолжать говорить. Наши дети заслуживают безопасного и здорового мира",– написала Мелания на своей странице в Instagram.

Добавим, что жена президента Колумбии выглядела не менее ярко. Мария Юлиана Руис примерила черно-белое платье-миди, которое соединила с жакетом цвета тиффани и черными туфлями.