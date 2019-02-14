Не стесняется: Селена Гомес отдыхает на девичнике

Новости шоу бизнеса: Американская певица и актриса Селена Гомес выложила фото с гулянки на пляже.

Несмотря на то, что певица пережила очень много плохих моментов в своей жизни, она не теряет оптимизм и продолжает радоваться каждой минутой. Она пережила операцию по пересадке почки, еще лечится от волчанки и не забывает проходить лечение у психолога от депрессии.

На днях Селена Гомез выложила фото, на которых она с подругами веселятся на солнечном пляже. Звезда не стесняется своей фигуры, но даже гордится ей. Фанаты тут же посоветовали ей оставаться в такой же аппетитной форме и не отвлекаться на негативных людей.

Напомним ранее, после того, как Селена Гомес вылечила свою затяжную депрессию и вернулась к активной жизни в социальных сетях, она решила долго не отдыхать и продолжать заниматься творчеством.