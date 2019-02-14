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Джамала поделилась своим видением Дня Святого Валентина

Джамала поделилась своим видением Дня Святого Валентина
22:39 Чт, 14 Февраль 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: s_bekir

Новости шоу бизнеса: Артистка призналась, что не воспринимает День Святого Валентина как праздник.

Украинская певица Джамала, которая победила на международном песенном конкурсе Евровидение-2016, трогательно поздравила своего мужа Сеит-Бекира Сулейманова с Днем влюбленных. Об этом Джамала рассказала на своей странице в Instagram.

Однако артистка призналась, что не воспринимает День Святого Валентина как праздник.

"Если честно, не воспринимаю 14 февраля как праздник. Но мне нравится, что есть день, когда все признаются друг другу в любви. Для меня День Святого Валентина – это повод в очередной раз сказать мужу о своих чувствах",– отметила звезда.

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День влюбленных, День Святого Валентина, День всех влюбленных, Джамала, Джамала о Дне Святого Валентина.
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