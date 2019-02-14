"Love is": известные телеведущие стали героями популярных открыток (Фото)

Новости шоу бизнеса: Праздничные фантики также украсили Алексей Суханов, Александр Скичко, Светлана Катренко, Лилия Ребрик, Григорий Герман, Сергей Зенин и Ярослав Куц.

В День святого Валентина пять звездных пар в спецпроекте раскрыли секреты счастливых отношений. В не менее интересном проекте поучаствовали ведущие канала "Украина". В сети появилась серия фантиков "Love is" со словами о любви от ведущих. Так, своим взглядом на понятие "любовь" поделились ведущие новостей "Сегодня" Анна Панова, Максим Сикора, Игорь Пупков, Виталий Школьный и Марина Кухар.

Праздничные фантики также украсили Алексей Суханов, Александр Скичко, Светлана Катренко, Лилия Ребрик, Григорий Герман, Сергей Зенин и Ярослав Куц.

Лилия Ребрик: "Любовь – это каждый день просыпаться счастливым!".

Сергей Зенин: "Любовь – это заботиться о самом важном для себя человеке и чувствовать в этом счастье".

Светлана Катренко: "Любовь это – выгуливать ее йоркшира, когда она заболела".

Григорий Герман: "Любовь – это готовить ей вкусные завтраки".

Александр Скичко: "Любовь – это смысл жизни!".

Алексей Суханов: "Любовь – это способность сделать человека счастливым, независимо от того, вместе вы или нет. И именно это отличает любовь от эгоизма!".

Анна Панова: "Любовь – это способность укрощать собственное эго ради счастья двоих".

Максим Сикора: "Любовь – это желание просыпаться вместе до самой старости".

Ярослав Куц: "Любовь – это не высыпаться вместе".

Игорь Пупков: "Любовь – это большой и тяжелый труд, но с очень приятными бонусами!"

Виталий Школьный: "Любовь – это завести вместе кота, мокнуть вместе под дождем, смеяться вместе над праздничными комедиями".

Марина Кухар: "Любовь – это всегда поддерживать друг друга".

С Днем всех влюбленных!