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Пятница, 15.02.2019
Невероятная замена шлепанцам, от итальянской компании
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Невероятная замена шлепанцам, от итальянской компании

Некоторые производители одежды стараются для нас с вами настолько усердно, что их продукция выглядит просто смешно, но… несмотря на то что их очередной изобретение — накладные стельки, которые мы покажем вам далее, выглядят странно, они имеют набор очень полезных функций! С их помощью можно будет расслабиться на отдыхе так, как вы не могли себе позволить раньше
wuzzup.ru
Фото: pixabay.com
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Италия, Изобретение, Замена, Сланцы, Шлапанцы, Шлепки, Тапки.
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