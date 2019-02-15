Невероятная замена шлепанцам, от итальянской компании Некоторые производители одежды стараются для нас с вами настолько усердно, что их продукция выглядит просто смешно, но… несмотря на то что их очередной изобретение — накладные стельки, которые мы покажем вам далее, выглядят странно, они имеют набор очень полезных функций! С их помощью можно будет расслабиться на отдыхе так, как вы не могли себе позволить раньше