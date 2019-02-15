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Стало известно, как Дженнифер Энистон провела день после грандиозной вечеринки в честь 50-летия

Стало известно, как Дженнифер Энистон провела день после грандиозной вечеринки в честь 50-летия
10:42 Сегодня Телеграф newsyou.info

Новости шоу бизнеса: 50-летняя Дженнифер Энистон крайне ответственно подходит к своей работе и считает, что день рождения - еще не повод устраивать себе полноценный выходной.

С размахом отметив юбилей вместе с близкими друзьями в ночь с воскресенье на понедельник, уже на следующий день актриса прибыла на съемочную площадку сериала Untitled Morning Show Drama , причем даже после бессонной ночи звезда выглядела довольно бодро и свежо.

На работу Джен приехала в уютном look’е: на ней был синий кардиган, трикотажные спортивные брюки и теплое шерстяное пальто. Образ был гармонично дополнен бежевым шарфом, черной сумкой на плече и белоснежными кедами.  

 
 
 
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"50 years of childhood."

Голливудская актриса снялась в эротической фотосессии

Напомним, что накануне Дженнифер устроила грандиозный праздник по случаю своего 50-летия. На вечеринке, которая прошла в отеле Sunset Tower в Лос-Анджелесе, гулял весь Голливуд. 

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Вечеринка, Знаменитости, День рождения, Дженнифер Энистон.
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