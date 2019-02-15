Каменских заинтриговала совместным снимком с Потапом

Несмотря на то, что дуэт Потапа и Насти Каменских уже давно прекратил свое существование, звезды все равно большую часть времени проводят вместе - работают над новыми треками, путешествуют и покоряют западную музыкальную индустрию.
Соответственно, Потап и Настя частенько появляются в Instagram-аккаунтах друг друга, чем подогревают слухи о своих отношениях и даже... о браке.
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К слову, вчера Настя Каменских поделилась свежим кадром со своим экс-коллегой по дуэту: на нем певица позирует перед камерой в довольно-таки соблазнительной позе, приложив палец к губам. На заднем плане позирует довольный Потап.
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Вчера на студии был создан настоящий шедевр! Такими крутейшими авторами как @realpotap @rotoconpa @caceresmusica К сожалению выйдет не скоро так, как до этой песни много других релизов! Но всему своё время! Творчество не имеет границ, рамок и преград! Надо просто делать, создавать и все обязательно получится Рада, что меня окружают единомышленники моя #nkteam и лучший продюсер мира @realpotap мы уже совсем близко...
Так, в коментариях подписчики Насти уже без сомнения называют ее и Потапа парой и засыпают их комплиментами.
Что же, обручальное кольцо на безымянном пальце Насти и первое свадебное фото звезд, которое гуляет в сети, действительно дает пищу для размышлений.