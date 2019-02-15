Каменских заинтриговала совместным снимком с Потапом

Новости шоу бизнеса: Новое совместное фото звезд, как всегда, сровоцировало активные обсуждения в комментариях.

Несмотря на то, что дуэт Потапа и Насти Каменских уже давно прекратил свое существование, звезды все равно большую часть времени проводят вместе - работают над новыми треками, путешествуют и покоряют западную музыкальную индустрию.

Соответственно, Потап и Настя частенько появляются в Instagram-аккаунтах друг друга, чем подогревают слухи о своих отношениях и даже... о браке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @realpotap you real genius Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 12 Фев 2019 в 8:54 PST

К слову, вчера Настя Каменских поделилась свежим кадром со своим экс-коллегой по дуэту: на нем певица позирует перед камерой в довольно-таки соблазнительной позе, приложив палец к губам. На заднем плане позирует довольный Потап.

Так, в коментариях подписчики Насти уже без сомнения называют ее и Потапа парой и засыпают их комплиментами.

Что же, обручальное кольцо на безымянном пальце Насти и первое свадебное фото звезд, которое гуляет в сети, действительно дает пищу для размышлений.