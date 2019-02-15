Кэти Перри и Орландо Блум обручились

Новости шоу бизнеса: В сети мать певицы опубликовала снимки, на которых позируют влюбленные Кэти Перри и Орландо Блум.

Актер Орландо Блум и певица Кэти Перри, которые являются одной из самых красивых голливудских пар, официально обручились.

Радостную новость распространила мама Кэти Мэри Хадсон на своей странице в Facebook.

Смотрите, кто обручился в День Святого Валентина,– отметила в подписи женщина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram full bloom Публикация от KATY PERRY (@katyperry) 15 Фев 2019 в 2:07 PST

Информацию подтвердила также и сама Кэти Перри, которая опубликовала фото с Орландо и обручальным кольцом на фоне шариков в форме сердца.

"Full bloom" – прокомментировала снимок звезда.