Кэти Перри и Орландо Блум обручились

Актер Орландо Блум и певица Кэти Перри, которые являются одной из самых красивых голливудских пар, официально обручились.
Радостную новость распространила мама Кэти Мэри Хадсон на своей странице в Facebook.
Смотрите, кто обручился в День Святого Валентина,– отметила в подписи женщина.
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Информацию подтвердила также и сама Кэти Перри, которая опубликовала фото с Орландо и обручальным кольцом на фоне шариков в форме сердца.
"Full bloom" – прокомментировала снимок звезда.