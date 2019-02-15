СМИ: Леди Гага разорвала помолвку с Кристианом Карино

Новости шоу бизнеса: Поклонники Леди Гага заподозрил неладное, когда Кристиан Карино не приехал поддержать певицу на "Грэмми" 2019

Таблоиды заподозрили, что Леди Гага и Кристиан Карино расстались спустя всего после 4 месяца после того, как объявили о помолвке. Источник заявил E! News, что певица и её жених расстались на прошлой неделе – и Кристиан "отчаянно пытается вернуть" возлюбленную. Другие источники, однако, опровергают слухи о расставании и утверждают, что эти двое по-прежнему вместе.

Более того, Гага на музыкальную премию почему-то приехала без кольца, которое преподнес ей Кристиан Карино на помолвку. Источник, правда, заявляет, что кольцо Леди Гага сняла, чтобы выступать, не боясь потерять украшение – опасения не беспочвенные, если учесть, как певица зажигала на сцене "Грэмми". "Пока они отложили все свадебные планы, потому что Гага сейчас очень занята, но по-прежнему планируют пожениться в этом году", – добавляет источник.

Отсутствие кольца стало не единственным поводом для фанатов заподозрить, что между Леди Гага и ее женихом не всё ладно: многие отметили, что это достаточно странно – что певица не упомянула своего будущего супруга в благодарственной речи, принимая награду "Грэмми" за песню Shallow в номинации "лучший поп-дуэт".

В последний раз пару видели вместе на красной дорожке премии гильдии актеров SAG Awards 2019 в январе, когда влюбленные вовсю демонстрировали на красной дорожке чувства друг к другу и в какой-то момент порадовали собравшихся фотографов страстным поцелуем. Кристиан Карино не отходил от невесты, а Леди Гага, в свою очередь, охотно позировала с помолвочным кольцом на пальце. Интересно, что Гага прямо сейчас не подписана на Instagram-аккаунт своего жениха – что в эпоху социальных медиа многие тоже считают признаком того, что между влюбленными не всё ладно.