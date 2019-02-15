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Пятница, 15.02.2019
Экстремальные свадебные снимки, от которых мурашки по коже (Фото)
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Экстремальные свадебные снимки, от которых мурашки по коже (Фото)

Многие влюбленные ломают головы над тем, где сыграть свадьбу. Все хотят, чтобы особенный день в их жизни прошел незабываемо. Эти смелые парочки сделали свадебную церемонию поистине неповторимой. Бурый медведь в качестве свидетеля, поцелуй на высоте 3700 метров или на дне океана - эти фотографии будоражат сознание. Смотрите впечатляющие свадебные снимки в нашем материале.
udivitelnoe.temaretik.com
Фото: udivitelnoe.temaretik.com
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Свадьба, Любовь, Влюбленные, Фото, Декорации, Свадебные снимки.
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