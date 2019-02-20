Кендалл Дженнер сообщила, что ей не нужно высшее образование

Новости шоу бизнеса: Сестры Кардашьян и Дженнер уже давно считаются одними из самых популярных и высокооплачиваемых звезд в шоу-бизнесе.

Суммарно империя сестер, которые прославились благодаря реалити-шоу "Семейство Кардашьян", оценивается больше чем в миллиард долларов, поэтому им совсем не обязательно получать высшее образование. По крайней мере, именно так считает Кендалл Дженнер, успешно работающая моделью.

Младшая сестра Ким Кардашьян никогда не скрывает подробности своей жизни от фанатов, однако некоторые факты из ее жизни остаются загадкой. Например, только недавно стало известно, что Кендалл никогда не ходила в университет и даже не собирается это делать. Более того, только у двух человек в семействе Кардашьян есть диплом о высшем образовании: у Роба и Хлое. Кортни долгое время мучилась в старшей школе, но бросила ее, а Ким окончила старшую школу, но так и не пошла в колледж.

Кайли и Кендалл Дженнер выросли в лучах славы, об их будущем уже мало кто беспокоился, поэтому девушки никогда не планировали посвящать свою жизнь учебе. В своем интервью журналу Vogue Кендалл сказала: "Обычно люди идут в колледж, чтобы потом устроиться на работу. Но ведь у меня уже есть работа…". Таким образом, юная реалити-звезда уверена, что работа моделью – это достаточный повод, чтобы никогда не получать высшее образование, потому что оно не сможет ей ничего дать.