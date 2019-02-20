Викторию Бекхэм на показе в Лондоне поддержала вся семья

Новости шоу бизнеса: Виктория любит создавать практичные вещи, которые будут востребованы в гардеробе активной женщины.

На днях Виктория Бекхэм с успехом представила свою новую коллекцию Victoria Beckham осень-зима 2019/2020. Первыми увидеть шоу собралась масса поклонников бренда, среди которых знаменитости, модные инсайдеры, а также, разумеется, родные Виктории.

Ключевые акценты новой коллекции: безупречный крой, простота и комфорт. Широкие брюки клеш, юбки и платья-миди, блузы с удлиненными за счет манжетов рукавами и свитеры отсылают к эстетике 70-х.

Еще одна отличительная черта коллекции – необычные цветовые сочетания и яркие акценты. Красная блуза здесь идет в комплекте с белым костюмом, малиновая юбка – с сиреневым свитером… Наряды приглушенной цветовой гаммы дополнены туфлями кислотных оттенков, яркими ремнями и сумочками.

Не меньше внимания, чем коллекция, привлекли родственники звезды. Так, поддержать Викторию на показ пришла вся семья: Дэвид, Бруклин со своей девушкой Ханой Кросс, Ромео, Круз и Харпер сидели в первом ряду. И к слову, не забывали постить яркие моменты шоу в свои соцсети. К примеру, Дэвид выставлял в своем аккаунте забавные снимки, сравнивая прически маленькой Харпер и Анны Винтур. А Хана Кросс выставила видео и подписала: "Поздравляю, Виктория! Шоу было потрясающим!".

Да и сама Виктория не уставала радовать фолловеров теплыми снимками наряду с тизерами новой коллекции, подиумными луками и видео. Так, в своих сториз в Instagram она показала открытку, подписанную: "Удачи, мамочка, мы тебя любим! Дэвид, Бруклин, Ромео, Круз и Харпер". А после выставила много совместных видео и фото с семьей и мужем. Одно из них она подписала: "После шоу – ланч с моими любимыми людьми. Я бы не смогла сделать это без вас". Что ж, слухи о разводе в звездном семействе, которые периодически появляются в сети, можно считать лишь слухами.